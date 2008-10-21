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FACUA lanza una 'web' para que los niños aprendan a identificar los peligros en el hogar

En el marco de una campaña para la prevención de accidentes infantiles. Más de 200 centros escolares de cuarenta provincias participan en su difusión.

FACUA.org
España-21/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado una página web para que los niños aprendan a identificar los peligros en el hogar.

En FACUA.org/accidentesenelhogar, los más pequeños pueden jugar a encontrar los riesgos ocultos en distintas habitaci

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