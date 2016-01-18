Nuestras accionesOtros 3 euros al mes desde febrero

FACUA lleva a los tribunales la nueva subida de tarifas de Movistar Fusión

Amplía los hechos incluidos en la demanda colectiva que está en manos del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid.

FACUA.org
España-18/01/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha llevado a los tribunales la nueva subida de Movistar Fusión, por la que Telefónica de España incrementará sus tarifas otros 3 euros mensuales el próximo febrero a unos cuatro millones de usuarios.

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