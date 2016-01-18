FACUA lleva a los tribunales la nueva subida de tarifas de Movistar Fusión
Amplía los hechos incluidos en la demanda colectiva que está en manos del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid.
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España-18/01/2016
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