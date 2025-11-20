Nuestras acciones

FACUA logra que Cetelem anule un préstamo de 28.000 euros a nombre de una usuaria que sufrió una suplantación de identidad

A la afectada le robaron la cartera y utilizaron sus datos fraudulentamente para financiar la compra de dos vehículos, así como adquirir otros productos.

FACUA.org
Madrid-20/11/2025

Tras la actuación de FACUA Madrid, Cetelem ha dejado de exigir a una usuaria el pago de un préstamo de 28.000 por la compra de un coche que contrataron en su nombre mediante una suplantación de identidad.

A Irene, vecina de Madrid, le robaron en enero de 2023 una mochi

