FACUA logra que Cetelem anule un préstamo de 28.000 euros a nombre de una usuaria que sufrió una suplantación de identidad
A la afectada le robaron la cartera y utilizaron sus datos fraudulentamente para financiar la compra de dos vehículos, así como adquirir otros productos.
FACUA.org
Madrid-20/11/2025
Tras la actuación de FACUA Madrid, Cetelem ha dejado de exigir a una usuaria el pago de un préstamo de 28.000 por la compra de un coche que contrataron en su nombre mediante una suplantación de identidad.
A Irene, vecina de Madrid, le robaron en enero de 2023 una mochi