FACUA logra que la estación de Sierra Nevada le reconozca a una usuaria la tarifa para discapacitados
Cetursa no admitió como válido su certificado del Instituto Nacional de Seguridad Social de la Comunidad de Madrid. Tras reclamar la asociación, la empresa que gestiona las instalaciones corrigió su decisión.
FACUA.org
España-06/02/2017
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FACUA Madrid ha conseguido que la empresa que gestiona la estación de esquí en Sierra Nevada, Cetursa, reconozca y aplique correctamente la tarifa para discapacitados a una usuaria que se acogió a ella, y a la que en principio se la negó.
El pasado mes de julio,