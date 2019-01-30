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FACUA logra que Liberty pague a dos hermanos 36.000 euros que les negaba tras la muerte de su padre

La compañía había intentando rescindir el seguro de vida tras abonar otros 36.000 euros por otro de incapacidad permanente.

FACUA.org
Sevilla-30/01/2019
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Tras la reclamación de FACUA, Liberty Seguros ha pagado 36.000 euros a dos hermanos debido al fallecimiento de su padre depués de haberse negado a hacer efectiva la póliza contratada. La compañía había intentando rescindir el contrato tras abonar otros 36

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