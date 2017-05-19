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FACUA Madrid continúa su crecimiento y traslada su sede central

A partir de este martes, 23 de mayo, la atención a los usuarios se gestionará en la calle Peñuelas, 52.

FACUA.org
Madrid-19/05/2017
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FACUA Madrid traslada su sede central a una nueva dirección, en la que contará con instalaciones más amplias para poder atender mejor los intereses de los consumidores. La nueva sede estará situada en la calle Peñuelas, 52, 28005 de Madrid. A partir de este mart

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