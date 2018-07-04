FACUA Madrid convoca una asamblea informativa para los afectados por el cierre de iDental
La clausura de los dos centros en la comunidad ha dejado a miles de pacientes con tratamientos sin terminar, después de haberlos abonado directamente o a través de una financiera.
FACUA.org
Madrid-04/07/2018
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FACUA Madrid convoca una asamblea informativa para los pacientes afectados por el cierre de las clínicas iDental en la capital y en Rivas Vaciamadrid el próximo jueves 5 de julio a las 10.30 horas en la Nave de las Terneras de la Casa del Reloj (Antiguo Matadero), situado en Paseo d