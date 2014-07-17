Nuestras acciones

FACUA Madrid denuncia la privatización progresiva de la educación infantil en la Comunidad

La paulatina subida de tasas deja fuera del sistema público a más de 20.000 niños. Las cuotas han crecido entre un 100 y 180% desde 2008. En paralelo, crecen las subvenciones a los centros privados.

FACUA.org
Madrid-17/07/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid denuncia la privatización progresiva de la educación infantil en la Comunidad de Madrid desde 2008. El Ejecutivo regional está llevando a cabo esta privatización perjudicando a las familias que deciden matricular a sus hijos en los centros públicos

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos