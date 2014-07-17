FACUA Madrid denuncia la privatización progresiva de la educación infantil en la Comunidad
La paulatina subida de tasas deja fuera del sistema público a más de 20.000 niños. Las cuotas han crecido entre un 100 y 180% desde 2008. En paralelo, crecen las subvenciones a los centros privados.
FACUA.org
Madrid-17/07/2014
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Alrededor del 70% de los centros de gestión indirecta ya están en manos de corporaciones como Eulen y Clece. | Imagen: Mark Bentley (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Madrid denuncia la privatización progresiva de la educación infantil en la Comunidad de Madrid desde 2008. El Ejecutivo regional está llevando a cabo esta privatización perjudicando a las familias que deciden matricular a sus hijos en los centros públicos