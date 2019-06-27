FACUA Madrid exige evitar que los afectados por el aceite de colza tengan que pagar por sus medicamentos
El Gobierno regional debe a los farmacéuticos 7 millones por los financiados del Síndrome Tóxico. La asociación considera inadmisible que los afectados deban abonarlos desde el 1 de julio ante su inacción.
FACUA.org
Madrid-27/06/2019
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FACUA Madrid exige a la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid que evite que los afectados por la intoxicación por aceite de colza tengan que pagar a partir de este próximo lunes 1 de julio por sus medicamentos. La asociación ha dirigido a la consejería u