FACUA Madrid rechaza la subida de las tarifas del transporte público madrileño
La asociación critica que una vez más sean los usuarios quienes paguen las consecuencias de un incremento desproporcionado y la mala gestión del Gobierno regional.
FACUA.org
Madrid-11/04/2012
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FACUA Madrid rechaza la propuesta del Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid en donde las tarifas del transporte público madrileño incrementarán un 11% de media a partir de mayo.
La asociación cr