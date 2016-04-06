FACUA Madrid reclama acciones legales por la venta irregular de viviendas protegidas a fondos buitre
El informe provisional de la Cámara de Cuentas de la comunidad recoge que los contratos vulneraron "las más elementales reglas de buena gestión".
FACUA.org
Madrid-06/04/2016
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FACUA Madrid demanda que si se desprenden responsabilidades penales del informe definitivo de la Cámara de Cuentas sobre la venta de viviendas públicas sociales a fondos buitre, se traslade a la Fiscalía. | Imagen: flickr.com/losmininos (CC BY-SA 2.0).
FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de la capital que estudie las acciones legales que se deben tomar tras conocerse las irregularidades en la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone en 2013.
El informe provisional de la Cáma