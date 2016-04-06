Nuestras acciones

FACUA Madrid reclama acciones legales por la venta irregular de viviendas protegidas a fondos buitre

El informe provisional de la Cámara de Cuentas de la comunidad recoge que los contratos vulneraron "las más elementales reglas de buena gestión".

FACUA.org
Madrid-06/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid reclama al Ayuntamiento de la capital que estudie las acciones legales que se deben tomar tras conocerse las irregularidades en la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone en 2013.

El informe provisional de la Cáma

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos