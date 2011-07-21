Nuestras acciones

FACUA Madrid reclama la eliminación total de las barreras arquitectónicas en los establecimientos y servicios públicos

La normativa establece la ampliación, construcción y reforma de los edificios destinados a un uso público para personas en situación de limitación o movilidad reducida.

FACUA.org
Madrid-21/07/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Madrid ha solicitado ante la Consejería de Transportes e Infraestructuras y el Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid una mejora en la accesibilidad y seguridad en los lugares públicos para personas con alguna discapacidad física.

Co

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos