FACUA Madrid reclama la eliminación total de las barreras arquitectónicas en los establecimientos y servicios públicos
La normativa establece la ampliación, construcción y reforma de los edificios destinados a un uso público para personas en situación de limitación o movilidad reducida.
FACUA.org
Madrid-21/07/2011
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FACUA Madrid ha solicitado ante la Consejería de Transportes e Infraestructuras y el Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid una mejora en la accesibilidad y seguridad en los lugares públicos para personas con alguna discapacidad física.
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