FACUA Madrid se suma a la manifestación por el derecho de asilo convocada para el 22 de marzo
La asociación forma parte del espacio Refugio Por Derecho Madrid, que denuncia las políticas migratorias de la Unión Europea y los efectos negativos del acuerdo con Turquía.
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Madrid-21/03/2018
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FACUA Madrid se suma a la manifestación del jueves 22 en defensa del derecho al asilo. | Imagen: flickr.com/bellmon (CC BY-NC 2.0).
FACUA Madrid se suma a la movilización convocada para el jueves 22 de marzo en defensa del derecho de asilo y para denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea y el acuerdo con Turquía, que cumple este jueves dos años desde su entrada en vigor. Los ma