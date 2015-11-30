FACUA Madrid solicita a AENA que solvente inmediatamente las demoras en la recogida de equipaje en la T-4
La asociación, que ha tenido constancia del descontento existente entre los usuarios, ha dirigido un escrito al organismo instándole a que mejore las infraestructuras.
FACUA.org
Madrid-30/11/2015
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FACUA Madrid solicita a AENA que implemente con la mayor celeridad posible cualquier medida para subsanar las demoras en la recogida de equipaje en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La asociación ha tenido constancia del descontento existente entre lo