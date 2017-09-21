FACUA Madrid valora la decisión de la capital de reforzar el servicio de limpieza en las vías urbanas
El plan comenzará en las próximas semanas y supondrá un aumento del personal contratado y de limpieza diaria en más calles principales.
FACUA.org
Madrid-21/09/2017
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FACUA Madrid considera positiva la medida adoptada por el Ayuntamiento de la capital de reforzar el servicio de limpieza viaria, duplicando así las calles en las que se trabaja diariamente.
El plan de refuerzos elaborado por el consistorio contempla la contratación de m&aacut