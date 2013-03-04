FACUA Málaga alerta sobre los abusos que usan algunas empresas para presentar sus productos
Impedir la salida de la sala o utilizar falsos compradores pueden ser algunas de las estrategias abusivas para lograr la compra del producto por parte del consumidor.
FACUA.org
Málaga-04/03/2013
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