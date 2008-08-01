FACUA Málaga denuncia ante la Fiscalía de Ordenación del Territorio de la provincia irregularidades en la venta de parcelas
Vendían terrenos rústicos en Álora que aseguraban que iban a ser calificados como urbanizables, pero cuatro años después siguen igual.
FACUA.org
Málaga-01/08/2008
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FACUA Málaga va a denunciar la venta de estos terrenos r&uac