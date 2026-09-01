FACUA Málaga inicia su ciclo formativo 'online' 2026 con actividades gratuitas para ayudar a los consumidores a prevenir fraudes
Las formaciones arrancarán el próximo 14 de septiembre y se desarrollarán en turno tanto de mañana como de tarde para favorecer la participación.
FACUA.org
Málaga-01/09/2026
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FACUA Málaga lanza el próximo 14 de septiembre un ciclo de actividades formativas online y gratuitas sobre diferentes sectores comerciales donde los usuarios suelen sufrir fraudes o abusos. Los talleres están dirigidos a todos los consumidores y pueden apuntar