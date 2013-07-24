FACUA Málaga lamenta la falta de ética política de la concejala Mariví Romero en las redes sociales
La responsable del Ayuntamiento de Málaga publicó en su perfil de Twitter mensajes en los que favorecía a un hotel de Huelva, donde acudió tras ser invitada.
FACUA.org
Málaga-24/07/2013
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FACUA Málaga expresa su más rotundo rechazo a la actuación de la concejala del Ayuntamiento de Málaga, Mariví Romero, en la red social Twitter cuando desde su perfil, tanto institucional como personal, hizo todo un despliegue publicitario de