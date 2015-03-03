FACUA Málaga logra que Endesa anule una refacturación de 1.900 euros tras inventar un fraude inexistente
La compañía cortó el suministro eléctrico al usuario por negarse a reconocer como suyo un consumo de 12.000 kWh que nunca realizó.
FACUA.org
Málaga-03/03/2015
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FACUA Málaga ha conseguido que Endesa vuelva a proveer de suministro eléctrico a un socio al que la compañía dejó sin luz por un supuesto fraude inexistente y al que intentó cobrar más de 12.000 kWh de consumo, unos 1.900 euros.
J.G.S.