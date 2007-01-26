FACUA Málaga media para evitar que 1.800 vecinos se queden sin suministro de agua
Debido a un conflicto suscitado entre la Entidad de Conservación Miraflores del Palo y Emasa.
FACUA.org
Málaga-26/01/2007
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La mediación de FACUA Málaga y el resto de asociaciones de consumidores ha sido decisiva para evitar el corte de suministro de agua que iban a sufrir unos 1.800 usuarios de un barrio de la capital debido a un conflicto suscitado entre la Entidad de Conservación Miraflores del