FACUA Málaga rechaza la propuesta de ampliación de la ZGAT aprobada por el Ayuntamiento
La asociación ha participado en la Comisión de Economía y Hacienda del Consistorio malagueño de esta semana. Finalmente, se ha aprobado esta propuesta con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, se ratificó un punto de la moción de la oposición instando a que la propuesta sea participada y consensuada.
FACUA.org
Málaga-26/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Málaga rechaza la propuesta de ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) aprobada por el Ayuntamiento de la ciudad e interviene este jueves en el Pleno municipal para solicitarle que no envíe dicha propuesta a la Junta de Andalucía y que se