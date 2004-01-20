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FACUA muestra su satisfacción por la actuación del Defensor del Pueblo ante su denuncia contra el redondeo ilegal en las llamadas telefónicas

Los operadores de móvil, fijo y cable ingresan cantidades millonarias cada año por segundos de conversación que no llegan a consumirse en llamadas realizadas desde y hacia teléfonos móviles.

FACUA.org
España-20/01/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su satisfacción por la investigación abierta por el Defensor del Pueblo a raíz de su denuncia contra diecinueve operadores de telefonía móvil, fija y por cable por redondear al alza el precio

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