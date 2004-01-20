FACUA muestra su satisfacción por la actuación del Defensor del Pueblo ante su denuncia contra el redondeo ilegal en las llamadas telefónicas
Los operadores de móvil, fijo y cable ingresan cantidades millonarias cada año por segundos de conversación que no llegan a consumirse en llamadas realizadas desde y hacia teléfonos móviles.
FACUA.org
España-20/01/2004
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