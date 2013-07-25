FACUA muestra su solidaridad a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Santiago y ofrece su apoyo
La asociación se pone al servicio de afectados y familiares que necesiten colaboración o asesoramiento tras el accidente del Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol.
FACUA.org
España-25/07/2013
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FACUA destaca las muestras de solidaridad de voluntarios que han prestado su ayuda, las colas de ciudadanos para donar sangre y hosteleros que han cedido de forma gratuita sus habitaciones a los familiares de los afectados. | Foto: Gonzalo Cortizo/eldiario.es (CC BY-SA 3.0)
FACUA-Consumidores en Acción expresa sus condolencias y muestra su solidaridad con víctimas y allegados tras la tragedia ferroviaria que ha costado la vida este miércoles a decenas de personas en Santiago de Compostela.
La asociación se pone al servicio de aquel