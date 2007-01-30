FACUA pedirá a Defensa de la Competencia que investigue si Movistar, Orange y Vodafone han pactado aumentar un 25% el precio del establecimiento de llamada
Casi todas las tarifas nominales por tiempo de Vodafone subirán entre un 6 y un 25%. La compañía no aplicará subidas al precio por tiempo de sus opciones de ahorro ni a la tarifa que ya facturaba por segundos.
FACUA.org
España-30/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) está ultimando el informe en el que solicitará al Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía que investigue si Movistar, Orange y Vodafone han pactado aumentar un 25% el precio del inicio de c