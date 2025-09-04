FACUA pide a Bustinduy que incluya la prohibición de cobrar gastos de gestión con las entradas en la futura Ley de Consumo Sostenible
La asociación ha trasladado a Consumo una serie de aportaciones con el objetivo de dotar a los consumidores de mayor protección frente a prácticas como la reduflación, la reventa de entradas o la "publicidad del miedo".
España-04/09/2025
Imagen de archivo de una reunión de FACUA con el ministro Pablo Bustinduy.
FACUA-Consumidores en Acción ha remitido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una serie de aportaciones al anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible con el fin de reforzar la protección de los consumidores e incentivar el consumo consciente y responsable.
Si bien l