FACUA pide a Consumo modificar la norma que regula los turrones para acabar con las crecientes engañifas en sus denominaciones
La asociación reclama la obligatoriedad de que se indique el porcentaje de cada ingrediente y establecer unos mínimos de frutos secos para que se puedan resaltar en el etiquetado.
FACUA.org
España-23/12/2025
Turrones «de pistacho» con solo una décima parte de pistacho en su composición. Es una de las crecientes engañifas que ha llevado a FACUA-Consumidores en Acción a solicitar al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una modificación Real Decreto 1787/1982, de 14 de mayo,