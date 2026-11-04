FACUA pide a Consumo que actúe ante posibles incumplimientos en los topes a los precios del transporte tras la tragedia de Urda
La asociación exige que se vigile que las empresas cumplen con las medidas y se sancione a aquellas que puedan aprovecharse de la emergencia para incrementar sus beneficios a costa de los usuarios.
FACUA.org
España-04/11/2026
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