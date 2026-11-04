Nuestras acciones

FACUA pide a Consumo que actúe ante posibles incumplimientos en los topes a los precios del transporte tras la tragedia de Urda

La asociación exige que se vigile que las empresas cumplen con las medidas y se sancione a aquellas que puedan aprovecharse de la emergencia para incrementar sus beneficios a costa de los usuarios.

FACUA.org
España-04/11/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que actúe de manera inmediata para garantizar el cumplimiento de los topes de precios establecidos en los servicios de transporte alternativo como consecuencia de la tragedia

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos