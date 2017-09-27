FACUA pide a Fomento que concrete actuaciones y plazos para reparar la autovía RM-1 en Murcia
La vía, inaugurada en 2009, presenta un deficiente estado de conservación y su trazado se encuentra inacabado, al finalizar de forma abrupta en una parcela de terreno rural.
FACUA.org
Murcia-27/09/2017
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