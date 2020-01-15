FACUA pide a Garzón que prohíba el uso de tarjetas de crédito en las casas de apuestas
La asociación insta al Gobierno a ir más allá en la Ley de Juego para proteger a los colectivos vulnerables ante el aumento de la ludopatía.
FACUA.org
España-15/01/2020
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que prohíba el uso de las tarjetas de crédito para realizar apuestas tanto online como en establecimientos físicos. Esta medida ayudaría a luchar contra