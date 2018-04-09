FACUA pide a la AEPD multas contundentes contra Facebook y Cambridge Analytica por la filtración de datos
La asociación denuncia a la filial en España de la compañía de Mark Zuckerberg y a la consultora próxima al entorno de Donald Trump por presuntas irregularidades en el tratamiento de informaciones personales de usuarios de la red social.
FACUA.org
Internacional-09/04/2018
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