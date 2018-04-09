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FACUA pide a la AEPD multas contundentes contra Facebook y Cambridge Analytica por la filtración de datos

La asociación denuncia a la filial en España de la compañía de Mark Zuckerberg y a la consultora próxima al entorno de Donald Trump por presuntas irregularidades en el tratamiento de informaciones personales de usuarios de la red social.

FACUA.org
Internacional-09/04/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que sancione de manera contundente a Facebook Spaín y a Cambridge Analytica por la filtración de datos privados de 137.000 usuarios españoles, según las primer

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