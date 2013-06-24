FACUA pide a la AEPD que investigue a Facebook tras exponer los datos de 6 millones de usuarios
La red social ha reconocido que "es posible que se proporcionara a algunas personas direcciones de correo electrónico o números de teléfono adicionales" al usar la herramienta de descarga de información personal.
FACUA.org
España-24/06/2013
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En la imagen, uno de los correos enviados por Facebook.
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que investigue a la red social Facebook por un fallo de seguridad que ha expuesto los números de teléfonos y correos electrónicos de seis millones de usuarios,