FACUA pide a la AEPD que investigue el alcance del fallo de seguridad de Twitter
La asociación reclama que se aclare si hay afectados españoles entre los usuarios con cuentas protegidas y que vieron sus mensajes de forma pública.
FACUA.org
España-12/03/2014
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