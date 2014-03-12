Nuestras accionesAfectó a casi 94.000 cuentas

FACUA pide a la AEPD que investigue el alcance del fallo de seguridad de Twitter

La asociación reclama que se aclare si hay afectados españoles entre los usuarios con cuentas protegidas y que vieron sus mensajes de forma pública.

FACUA.org
España-12/03/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que abra una investigación para aclarar el alcance de las personas afectadas en España y la dimensión del fallo de seguridad de la red social Twitter, que permi

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