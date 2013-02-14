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FACUA pide a la AEPD que multe a Endesa por reclamar a un usuario el pago de una deuda inexistente

El afectado lleva meses recibiendo cartas, SMS y llamadas telefónicas de una empresa de gestión de cobros que amenaza con incluirlo en registros de morosos.

FACUA.org
España-14/02/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Endesa Energía ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por reclamar a un usuario el pago de una deuda inexistente a través de una empresa de gestión de cobros que lo amenaza con incluirlo en regi

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