FACUA pide a la AEPD que multe a Endesa por reclamar a un usuario el pago de una deuda inexistente
El afectado lleva meses recibiendo cartas, SMS y llamadas telefónicas de una empresa de gestión de cobros que amenaza con incluirlo en registros de morosos.
FACUA.org
España-14/02/2013
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