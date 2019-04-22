FACUA pide a la DGT que elimine su 902 para la atención a reclamaciones sobre multas de tráfico
La asociación considera inadmisible que una administración pública posea una línea de alto coste con el consecuente encarecimiento injustificado de las facturas telefónicas de los ciudadanos que ello supone.
FACUA.org
España-22/04/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que elimine la línea 902 que tiene para la atención de las sanciones a las multas impuestas a los usuarios por los radares de tráfico.
En su página web, la DGT