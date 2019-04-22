Nuestras acciones

FACUA pide a la DGT que elimine su 902 para la atención a reclamaciones sobre multas de tráfico

La asociación considera inadmisible que una administración pública posea una línea de alto coste con el consecuente encarecimiento injustificado de las facturas telefónicas de los ciudadanos que ello supone.

FACUA.org
España-22/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que elimine la línea 902 que tiene para la atención de las sanciones a las multas impuestas a los usuarios por los radares de tráfico.

En su página web, la DGT

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos