FACUA pide a la jueza del caso Magrudis que impute por prevaricación a un responsable municipal
Solicita que el Ayuntamiento de Sevilla sea considerado responsable civil subsidiario, de manera que haga frente a las indemnizaciones que se acordaran por encima de las cantidades que se abonasen o embargasen.
FACUA.org
España-08/11/2019
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El equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la jueza instructora del caso Magrudis que impute por un posible delito de prevaricación a un responsable municipal.
En su último escrito, presentado este jueves, FACUA solicita esta imputaci&oac