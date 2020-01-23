FACUA pide a la jueza una fianza de 1,5 millones para los imputados en el caso Magrudis
La asociación espera que la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla decrete el abono de esta cantidad de forma solidaria y el embargo de todos sus bienes si no lo realizan.
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España-23/01/2020
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El "administrador de hecho" del entramado Magrudis, José Antonio Marín Ponce. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado esta semana a la jueza del caso Magrudis una fianza de 1,5 millones para los hasta la fecha imputados. Se trata de «medidas cautelares tendentes a asegurar las responsabilidades civiles que puedan derivarse del presente procedimiento», se