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FACUA pide a la ministra de Vivienda la participación de los usuarios en la Sociedad Pública del Alquiler

Reivindica que las asociaciones de consumidores intervengan en la elaboración de los modelos de contratos de alquiler, los acuerdos que la Administración suscriba con los propietarios y los procedimientos para la resolución de conflictos entre inquilinos y arrendadores.

FACUA.org
España-07/04/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido una carta a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en la que le demanda la participación de las asociaciones de consumidores en la Sociedad Pública del Alquiler, cuya constitució

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