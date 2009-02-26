FACUA pide a los usuarios que denuncien las 'listas negras' de emisoras de taxis
Habilita en su 'web' un formulario para denunciar la denegación del servicio ante la Agencia de Proteccion de Datos.
FACUA.org
España-26/02/2009
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FACUA-Consumidores en Acción hace un llamamiento a los usuarios afectados por las listas negras creadas por emisoras de taxis en determinadas ciudades españolas para que denuncien las irregularidades ante la asociación, de las que dará traslado a la Agencia Espa