FACUA pide a Protección de Datos medidas contra los registros de morosos que no verifican la existencia de las deudas
La Federación valora muy positivamente la sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia por la que insta al cese de las actividades del RAI.
FACUA.org
España-16/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) valora muy positivamente la sentencia emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia por la que insta al cese de las actividades del fichero de morosos RAI por actuar de modo restrictivo a la libre competencia.
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