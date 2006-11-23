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FACUA pide a Sanidad que mejore la legislación sobre publicidad, etiquetado y composición alimentaria

Burguer King responde a Sanidad lanzando otra hamburguesa aún más grande con la que puede crearse un menú de hasta 3.300 calorías.

FACUA.org
España-23/11/2006
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Ante la polémica suscitada por la negativa de Burguer King a cumplir los códigos de conducta suscritos con Sanidad y Consumo, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) pide al Ministerio que asuma que aunque la autorregulación empresarial es positiva, no r

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