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FACUA pide a Sanidad que no convierta a la industria alimentaria en juez y parte para decidir qué anuncios son perjudiciales para los niños

La Federación demanda a Salgado que mejore la legislación existente ya que los convenios de autorregulación de adhesión voluntaria no deben ser más que medidas complementarias.

FACUA.org
España-10/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el convenio de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores suscrito por el Ministerio de Sanidad y Consumo con veintisiete empresas no debe sustituir la necesaria mejora de la legislación

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