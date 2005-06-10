FACUA pide a Sanidad que no convierta a la industria alimentaria en juez y parte para decidir qué anuncios son perjudiciales para los niños
La Federación demanda a Salgado que mejore la legislación existente ya que los convenios de autorregulación de adhesión voluntaria no deben ser más que medidas complementarias.
FACUA.org
España-10/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el convenio de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores suscrito por el Ministerio de Sanidad y Consumo con veintisiete empresas no debe sustituir la necesaria mejora de la legislación