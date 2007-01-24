FACUA pide a Sanidad y Consumo que intervenga ante la subida de tarifas de Movistar al considerar que puede vulnerar la nueva Ley de Consumidores
La Federación critica que la compañía pretende seguir ingresando cantidades similares o superiores a las que le generan los redondeos sin respetar las restricciones impuestas por la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-24/01/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha pedido al Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo que intervenga ante la subida de tarifas que aplicará Movistar cuando comience a tarificar por segundos al considerar que puede implicar una vulnera