Nuestras accionesSubastas trucadas

FACUA pide acabar con la trampa legal de la banca para quedarse con los pisos de los desahuciados a menor precio

Se apropian de viviendas por sólo el 50% del valor de tasación utilizando a una filial que puje por debajo en la subasta.

FACUA.org
España-19/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción pide al Gobierno que acabe con la trampa legal que está utilizando la banca para quedarse con viviendas de familias desahuciadas a menor precio.

Cuando les interesa, determinadas entidades se apropian de inmuebles por sólo el 50% del valor

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos