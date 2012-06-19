FACUA pide acabar con la trampa legal de la banca para quedarse con los pisos de los desahuciados a menor precio
Se apropian de viviendas por sólo el 50% del valor de tasación utilizando a una filial que puje por debajo en la subasta.
FACUA.org
España-19/06/2012
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FACUA-Consumidores en Acción pide al Gobierno que acabe con la trampa legal que está utilizando la banca para quedarse con viviendas de familias desahuciadas a menor precio.
Cuando les interesa, determinadas entidades se apropian de inmuebles por sólo el 50% del valor