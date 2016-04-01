FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza que corrija las deficiencias del servicio público de bicicletas
La asociación reclama al consistorio que subsane las múltiples anomalías de la red: servicio 24 horas, teléfono gratuito de incidencias o bicis para movilidad reducida son algunas de sus reivindicaciones.
FACUA.org
Aragón-01/04/2016
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El servicio de bicicletas de alquiler de Zaragoza presenta múltiples deficiencias. | flickr.com/96200910@N06 (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado una petición al Ayuntamiento de Zaragoza, a instancias de su delegación territorial en Aragón, para que subsane las múltiples carencias y anomalías que presenta actualmente el servicio público de bicicleta