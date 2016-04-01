Nuestras accionesDenunciadas también por el Defensor del Pueblo

FACUA pide al Ayuntamiento de Zaragoza que corrija las deficiencias del servicio público de bicicletas

La asociación reclama al consistorio que subsane las múltiples anomalías de la red: servicio 24 horas, teléfono gratuito de incidencias o bicis para movilidad reducida son algunas de sus reivindicaciones.

FACUA.org
Aragón-01/04/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado una petición al Ayuntamiento de Zaragoza, a instancias de su delegación territorial en Aragón, para que subsane las múltiples carencias y anomalías que presenta actualmente el servicio público de bicicleta

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos