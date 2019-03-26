FACUA pide al Gobierno de Asturias que tome medidas para impedir nuevos desprendimientos en la AS-27
El pasado mes de enero ocurrió el último de estos incidentes, que imposibilitó la circulación por un tramo de la vía.
FACUA.org
Asturias-26/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Asturias para solicitarle que tome todas las medidas necesarias para impedir nuevos desprendimientos en la carretera AS-27.
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