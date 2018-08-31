FACUA pide al Gobierno que apoye la propuesta de Bruselas de eliminación del cambio de hora
La asociación también reclama al Ejecutivo de Sánchez que modifique el huso horario en España para adaptarlo al GMT+0, el que correspondería según la localización geográfica del país.
FACUA.org
España-31/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha valorado positivamente la propuesta anunciada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, de eliminar el cambio de hora en los países de la UE y permitir que sean quienes decidan ajustarse al huso horario que