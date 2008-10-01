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FACUA pide al Gobierno que aumente las cantidades garantizadas en caso de quiebra bancaria

Señala que con un límite de 20.000 euros no puede pedirse tranquilidad a los usuarios sobre sus ahorros.

FACUA.org
España-01/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción pide al Gobierno que aumente de forma considerable las cantidades garantizadas en caso de quiebra bancaria a través de los Fondos de Garantías de Depósitos.

La asociación advierte que con el límite de 20.000 euros fija

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