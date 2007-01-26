FACUA pide al Gobierno que intervenga ante las nuevas tarifas de la telefonía móvil tras el fin del redondeo
En marzo se producirá una descomunal subida con la que se pretenden recuperar, e incluso superar, los ingresos que antes generaban esas prácticas ilegales.
FACUA.org
España-26/01/2007
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La nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios introduce una regulación en el denominado coste de establecimiento de llamada. Pese a que las compañías tienen ahora que justificar que estas tarifas se adecuan al servicio prestado, Movistar ha anu