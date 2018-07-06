FACUA pide al Gobierno que obligue a las aerolíneas a devolver el dinero en cuanto se anuncie una huelga
La secretaria general de la asociación, Olga Ruiz, ha remitido un escrito a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, y al de Fomento, José Luis Ábalos.
FACUA.org
España-06/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno una reforma normativa que establezca el derecho de los pasajeros a recuperar el importe íntegro del precio de los billetes contratados desde la fecha en que un sindicato anuncie una huelga, sin necesidad de que la compañí