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FACUA pide al Gobierno que obligue a las aerolíneas a devolver el dinero en cuanto se anuncie una huelga

La secretaria general de la asociación, Olga Ruiz, ha remitido un escrito a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, y al de Fomento, José Luis Ábalos.

FACUA.org
España-06/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno una reforma normativa que establezca el derecho de los pasajeros a recuperar el importe íntegro del precio de los billetes contratados desde la fecha en que un sindicato anuncie una huelga, sin necesidad de que la compañí

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